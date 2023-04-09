مصرع 4 أشخاص في انهيار جليدي بجبال الألب بفرنسا «فيديو»

أفادت قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل، بأن 4 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب آخرون إثر انهيار جليدي في جبل أرمانيست بجبال الألب الفرنسية.

رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن ناجيين

من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إن انهيار جليدي وقع في مرتفعات أرمانسيت الجليدية في جبال الألب خلال فترة الظهيرة، مضيفا، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن الحادث تسبب في مصرع 4 أشخاص، وإصابة آخرين، مشيرا إلى رجال الإنقاذ يواصلون العمل لإنقاذ الناجين.

كما قالت «Dauphiné Libéré» الفرنسية إن طائرتا هليكوبتر تشاركان في عمليات البحث والإنقاذ، في حين قال شهود عيان إن عرض الانهيار الجليدي وصل إلى قرابة الـ 100 متر، وبلغ طوله أكثر من كيلومتر واحد.

Grosse coulée depuis les Dômes ce matin ...

Prudence en hors piste pic.twitter.com/9Hxzj9qvHp — Domaine Skiable des Contamines-Montjoie SECMH (@domaineskiable) April 9, 2023

تحذير من احتمال وقوع انهيار جليدي في فرنسا

وفي وقت سابق، حذرت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا من احتمال حدوث انهيار جليدي في المنطقة، ووقع حادث الانهيار الجليدي اليوم في منطقة بلدية «لي كونتامين - مونتجوي» بمقاطعة «سافوا» العليا في جبل «أرمانسيت» الجليدي، التابع لجبال الألب الفرنسية.