باحث سياسي أمريكي: الصين تسعى للهيمنة العسكرية على العالم

أكد الباحث السياسي الأمريكي الدكتور توفيق حميد، أن الصين أعلنت بدء بناء مجموعة قواعد عسكرية جديدة لحماية طريق الحرير، لافتًا إلى أن الأمر لا يحتاج المزيد منها، مشيرًا إلى أنها بدأت تدخل في دور الهيمنة العسكرية على العالم.

الصين لديها جيش قوي لكنها لا تمتلك قوة انتشار سريعة

أوضح خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الصين لديها جيش قوي، لكن ليس لديها قوة انتشار سريعة، لافتًا إلى أن القمة التي أقيمت في كامب ديفيد بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، تناقش محاولات الصين للهيمنة على العالم عسكريًا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، قررت تنفتح ويكون لها قواعد عسكرية في أماكن عديدة في العالم، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لديها 38 قاعدة عسكرية، لكن الصين لديها قاعدة عسكرية واحدة في جيبوتي، معتبرًا أن ما يحدث محاولة للهيمنة على العالم.

ولفت إلى أن هناك صراع لإضعاف قدرة الدولار الأمريكي، مؤكدًا أن مجموعة البريكس تحاول ضعف قدرة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي، مشددًا على أنه في حالة ضعف الدولار، ستتلوها ضعف الانتشار العسكري لأمريكا، وإضعاف قدراتها السياسية.