الصين وأمريكا تتفقان على استمرار التواصل الوثيق بخصوص المناخ

قال مبعوثا المناخ الصيني والأمريكي، اليوم الخميس، خلال اتصال عبر الفيديو، إن الدولتين اتفقتا على استمرار التواصل الوثيق فيما يخص قضايا بينها تغير المناخ، بحسب ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها مساء اليوم الخميس.

تعزيز التعاون بين البلدين

وفي إشارة للمحادثات بين المبعوث الصيني للمناخ، شيه تشن هوا، ونظيره الأمريكي، جون كيري، قالت وزارة البيئة الصينية، في بيان، إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بخصوص موضوعات، مثل توطيد الحوار الصيني الأمريكي بشأن تغير المناخ، وتعزيز التعاون في العملية متعددة الأطراف المتعلقة بالمناخ العالمي.

وقال «كيري»، الذي زار الصين في وقت سابق الشهر الجاري، إن هناك حاجة لمزيد من العمل للتوصل إلى اتفاقيات مع الصين، بخصوص القضايا الكبرى.