بسبب ارتفاع الحرارة.. اشتعال النيران في تمثال بوذا أمام المارة شمال الصين

وثق عدد من السائحين بعدسات كاميراتهم، اشتعال النيران في تمثال بوذا بإحدى المدن الصينية، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، وشهدت منطقة «شاندان»، التابعة لمقاطعة قانسو، شمال غرب الصين، هذه الواقعة الغريبة يوم الاثنين الماضي، وسط تأكيدات من قبل الهيئات الطبية المختصة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، وإن الحريق تسبب في تدمير المبني الخارجي للمعبد بالكامل.

وبحسب تقرير «جلوبال تايمز»، فقد اشتعلت النيران في القاعة التي يتواجد فيها تمثال بوذا في الصين، والتي كانت عبارة عن مبنى خشبي مكون من 7 طوابق، يبلغ ارتفاعه 39 متراً، وطوله 30 متراً، وعرضه 27 متراً.

وبمجرد الإبلاغ عن الحريق، استجاب 46 ​​من رجال الإطفاء و 9 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث ، وتم احتواء الحريق بالكامل الذي تم اخماده الساعة 10 صباح يوم الاثنين الماضي، ولكن لم يتم تحديد سبب الحريق إلا أن السلطات المحلية أرجحت أن السبب هو ارتفاع درجات الحرارة.

وهي منطقة جذب سياحي وتم افتتاحه في عام 1998 للسكان المحليين، إلا أن مؤخرًا تم اعتباره مزار سياحي عالمي.

ووفقا للسلطة المحلية في شاندان، فقد تم الحفاظ على أنقاض جدار المعبد والتي لم تتأثر بالنيران، بينما احترق الهيكل الخشبي لقاعة بوذا العظيم.

ويوجد داخل القصر أكبر تمثال داخلي لبوذا من الطين، يبلغ ارتفاعه 35 مترًا، ويجلس على قاعدة لوتس يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار.

إلى جانب تمثال بوذا المتكئ العملاق Zhangye وتمثال Wuwei لبوذا، تُعرف باسم تماثيل بوذا الثلاثة الكبرى لممر هيكسي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصيني، فيديوهات لتمثال بوذا الأصلي مكشوفًا في الهواء الطلق، مع بعض أجزاء الطين المحترق.

