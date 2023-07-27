بسبب ارتفاع الحرارة.. اشتعال النيران في تمثال بوذا أمام المارة شمال الصين

وثق عدد من السائحين بعدسات كاميراتهم، اشتعال النيران في تمثال بوذا بإحدى المدن الصينية، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، وشهدت منطقة «شاندان»، التابعة لمقاطعة قانسو، شمال غرب الصين، هذه الواقعة الغريبة يوم الاثنين الماضي، وسط تأكيدات من قبل الهيئات الطبية المختصة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، وإن الحريق تسبب في تدمير المبني الخارجي للمعبد بالكامل.

اشتعال تمثال بوذا في الصين

وبحسب تقرير «جلوبال تايمز»، فقد اشتعلت النيران في القاعة التي يتواجد فيها تمثال بوذا في الصين، والتي كانت عبارة عن مبنى خشبي مكون من 7 طوابق، يبلغ ارتفاعه 39 متراً، وطوله 30 متراً، وعرضه 27 متراً.

وبمجرد الإبلاغ عن الحريق، استجاب 46 ​​من رجال الإطفاء و 9 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث ، وتم احتواء الحريق بالكامل الذي تم اخماده الساعة 10 صباح يوم الاثنين الماضي، ولكن لم يتم تحديد سبب الحريق إلا أن السلطات المحلية أرجحت أن السبب هو ارتفاع درجات الحرارة.

وهي منطقة جذب سياحي وتم افتتاحه في عام 1998 للسكان المحليين، إلا أن مؤخرًا تم اعتباره مزار سياحي عالمي.

انقاذ معبد بوذا

ووفقا للسلطة المحلية في شاندان، فقد تم الحفاظ على أنقاض جدار المعبد والتي لم تتأثر بالنيران، بينما احترق الهيكل الخشبي لقاعة بوذا العظيم.

ويوجد داخل القصر أكبر تمثال داخلي لبوذا من الطين، يبلغ ارتفاعه 35 مترًا، ويجلس على قاعدة لوتس يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار.

إلى جانب تمثال بوذا المتكئ العملاق Zhangye وتمثال Wuwei لبوذا، تُعرف باسم تماثيل بوذا الثلاثة الكبرى لممر هيكسي.

تاريخ معبد شاندان

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصيني، فيديوهات لتمثال بوذا الأصلي مكشوفًا في الهواء الطلق، مع بعض أجزاء الطين المحترق.

The Shandan Great Buddha Temple, which has a history of more than 1500 years in the Gansu province of China, was destroyed in a fire. It was seen that the Buddha statue in the temple was heavily damaged in the fire that broke out in the early morning.#China pic.twitter.com/bN2J3Yp6MQ — JournoTurk (@journoturk) July 24, 2023

وقال أحد السكان المحليين، أن معبد شاندان لم يحظي بالشهرة العالمية إلا منذ عام، بينما هو مشهور للسكان المحليين، إذ يعود تاريخ المعبد إلى أكثر من 1500 عام ، وقد تم بناؤه خلال عهد أسرة وي الشمالية (386-534). خضعت للعديد من التجديدات خلال عهد أسرة مينغ (1368-1644) وتشينغ (1644-1911).

في عام 2022، بدأت التجديدات الحديثة بالمعبد بما في ذلك إضاءة الدوائر ونظام الحماية من الحرائق والمراقبة والأمن، حيث قال لي إي رئيس فريق تجديد المعبد إن المواد المستخدمة لتطوير المبنى القديم استخدم فيها خشب الصنوبر المستورد من روسيا ، وأن أصباغ الأنماط المرسومة مصنوعة من المعادن الطبيعية.