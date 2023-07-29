«الصحة» تطلق الدليل الإرشادي لطرق انتقال عدوى التهاب الكبد «بي» والعلاج

أصدرت وزارة الصحة والسكان دليلا إرشاديا كاملا للتعامل مع عدوى التهاب الكبد «بي»، بالتزامن مع اليوم العالمي للالتهاب الكبدي، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين ورفع الوعي الصحي لدى المواطن بالبعد عن العادات والسلوكيات الخاطئة التي يقوم بها المواطنون تؤدي للإصابة بهذه العدوى.

علاج الالتهاب الكبدي «بي»

وقالت وزارة الصحة والسكان، في الدليل الإرشادي، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن عدوى الالتهاب الكبدي «بي» المزمن يمكن علاجه من خلال مضادة الفيروسات التي تؤخذ من خلال الطبيب المختص، وتعمل مضادة الفيروسات على إبطاء تطور تليف الكبد والحد من الإصابة بسرطان الكبد.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأن هناك عدة طرق تنتقل بها عدوى التهاب الكبد «بي»، وتتضمن التعرض لمختلف سوائل الجسم، وتنتقل من الأم إلى الطفل عند الولادة، وفي مرحلة الطفولة المبكرة، ونتيجة لممارسات الحقن غير المأمونة.

إنجازات وزارة الصحة في مواجهة الفيروسات الكبدية

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن إنجازاتها في مواجهة الفيروسات الكبدية، موضحة أنه في عام 2004، جرى إنشاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لتتولى توحيد الجهود الوطنية، ووضع أول استراتيجية وطنية لمكافحة العدوى بالمنشآت الصحية.

وتابعت بأنه جرى البدء في إنتاج العقاقير المثيلة لعلاج الفيروسات الكبدية في مصر، التى أدت إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير وعلاج أعداد أكبر من المواطنين، لافتة أنه جرى إطلاق برنامج خفض الضرر وتبني التحول لسياسة الحقن الآمن باستخدام السرنجات ذاتية التدمير.

أكدت وزارة الصحة، أن مصر أصبحت أول دولة مرشحة للحصول على الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية للقضاؤ على الفيروسات الكبدية.