وزارة الصحة تكشف أخطر أنواع سرطانات السيدات.. نسبة الوفاة تصل إلى 63%

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطورة الإصابة بسرطان عنق الرحم، مؤكدة في تقرير رسمي لها أنه يصيب الجزء الأسفل من الرحم الذي يصل جسم الرحم بالمهبل والمسؤول عنه فيروس الورم البشري الحليمي.

سرطان عنق الرحم من أصعب السرطانات

أضافت وزارة الصحة والسكان: «يعتبر سرطان عنق الرحم من أصعب السرطانات التي تصيب السيدات حيث تصل نسب الوفيات به إلى 63%، ويجب الكشف المبكر من خلال حملة الرئيس السيسي 100 يوم صحة والكشف والعلاج بها مجاني ولا يتحمل أي مواطن بها أي أعباء مالية».

حملة 100 يوم صحة

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن حملة 100 يوم صحة توجد داخل كافة الوحدات الصحية وتعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا، مشيرة الي أن الخدمات بها كافة الأجهزة الطبية والتخصصات المختلفة، موضحة أن الحملة لا تقدم الكشف والعلاج فقط بل المشورة ورفع حالة الوعي الصحي لدي المواطنين.

وعن أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم، أوضحت الوزارة أن الإصابة بسرطان عنق الرحم تتضمن:

- ألم عند التبول

- الشعور بالإرهاق

- فقدان الوزن

- فقدان الشهية

- نزيف في المستقيم

وطالبت وزارة الصحة والسكان الاتصال عن طريق الخط الساخن 105 للاطلاع على أقرب وحدة صحية يمكن الذهاب إليها للاكتشاف المبكر عن المرض، مؤكدة أن الكشف المبكر يساهم في رفع معدلات الشفاء.