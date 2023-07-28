تقديم 417 ألف خدمة طبية ضمن حملة «100 يوم صحة» خلال 24 ساعة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 417 ألفا و405 خدمات من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الخميس 27 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 13 ألفًا و139 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 31 ألفا و662 خدمة.

خدمات مبادرة الرئيس

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ2208 أطفال، فيما قدمت 44 ألفًا و833 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 3 آلاف و163 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و6 آلاف و103 خدمات لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2225 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ10 آلاف 678 مواطنا.

وقال عبدالغفار إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية «البروستاتا - القولون - الرئة - عنق الرحم» بملء 15 ألفا و451 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 14 ألفا و566 مواطنا.

وتابع عبدالغفار بأنّ عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 64 ألفا، و749 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 74 ألفا، و194 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 131 ألفا و519 طفلا .

2915 خدمة في مجال الصحة النفسية

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 2915 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 54 ألف مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».