الحوار الوطني يناقش قانوني المحليات ومباشرة الحقوق السياسية غدا

يواصل الحوار الوطني، اجتماعاته للأسبوع الخامس، غدا، بمناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بشعار واحد وهو «المساحات المشتركة بين الجميع».

3 قضايا في المحور السياسي بالحوار الوطني

ويناقش المحور السياسي بالحوار الوطني، خلال جلساته غدا، قانوني الإدارة المحلية، ومباشرة الحقوق السياسية، في لجنتي المحليات ومباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، إضافة إلى مناقشة حل تحديات العمل النقابي العمالي، المندرجة ضمن أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

الجلسات المتخصصة تعقد بحضور ممثلي المقترحات واللجان والخبراء

وقال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إن الجلسات المتخصصة تعقد بحضور ممثلي المقترحات واللجان وعدد من الخبراء، من أجل صياغة مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، تٌعرض على مجلس الأمناء أولاً تمهيداً لرفعها إلى رئيس الجمهورية، لتنفيذها من خلال إحالتها للحكومة لتصدر بها قرارات، أو عرضها على البرلمان لتأخذ طريقها التشريعي.