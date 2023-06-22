عضو «الشيوخ»: جلسة الإدارة المحلية بالحوار الوطني كانت ثرية وقوية

قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحوار الوطني لاقت قبول جميع الأطراف والأحزاب السياسية والسياسيين.

العمل الأهلي وتمكين الباحثين

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «جلسات الحوار الوطني الأحد الماضي تناولت محور العمل الأهلي ودوره في تحقيق هدف التنمية المستدامة، إضافة إلى محور البحث العلمي وتمكين الباحثين وهو المحور الذي أخذ مساحة كبيرة»، مؤكدا أهمية تطوير البحث العلمي في كافة المجالات.

وواصل عضو مجلس الشيوخ: «جلسة الإدارة المحلية بالحوار الوطني كانت ثرية وقوية كون المحليات ركيزة أساسية لبناء مصر»، مردفا: «الدستور يعطي إمكانية لاختيار المحافظ بالانتخاب، وهذه نقطة خلافية في الحوار الوطني ولم تحسم بشكل نهائي، لكن العبرة ليست بالانتخاب أو التعيين، نحتاج إلى المسؤول الذي يحقق صلاحيته في الموقع المسؤول عنه».

تأهيل كل الكوادر

وأضاف تركي: «نحتاج إلى تأهيل حقيقي لكافة الكوادر على المناصب الإدارية»، مطالبا بتقليل دور التعامل البشري خلال تقديم الخدمات، من خلال دعم الميكنة.