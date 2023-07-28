«الحوار الوطني» يناقش العدالة والسياحة.. دعم العمالة غير المنتظمة والحماية الاجتماعية

ناقش المحور الاقتصادى، خلال الأسبوع الأول من جلسات الحوار الوطنى، عدداً من القضايا خلال 4 جلسات بالتوازى، حيث جرت مناقشة قضايا لجنة العدالة الاجتماعية تحت عنوان «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، على مدار جلستين، إضافة إلى مناقشة قضايا لجنة السياحة تحت عنوان «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب»، ولجنة أخرى لقضية السياحة بعنوان «وسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله».

وشهدت الجلسات مشاركة واسعة من كافة المشاركين المعنيين بالمحور الاقتصادى، وتم تقديم عدد من المقترحات فى كل من القضيتين، واقترح الحضور خلال جلستى العدالة الاجتماعية، إنشاء صندوق دائم ومنتظم لدعم العمالة غير المنتظمة، إلى جانب تعديل سياسات التوسع العمرانى فى ملف تدشين المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق والمواصلات، إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وزيادة نسبة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا.

وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية الذى يستهدف تنسيق الجهود بين المبادرات فى جسم موحد، وتوسيع مظلة برامج الحماية فى إطار محكم يضمن الرشد والفاعلية، ووضع استراتيجية لتحسين قدرة برامج الحماية الاجتماعية على التكيف والصمود فى وجه أزمات المستقبل، ودمج المجتمع المدنى دمجاً حقيقياً، وتشكيل لجنة محايدة من شخصيات مستقلة وقادة مجتمع مدنى مهمتها قياس الأثر المجتمعى وتقييم مخرجات برامج الحماية الاجتماعية ونسب نجاحها والعقبات التى حالت دون تحقيق أهدافها المنشودة.

واقترح المشاركون وضع استراتيجية وطنية موحدة للحماية الاجتماعية، تتكامل فيها كل البرامج وتتكامل أيضاً مع القطاع الأهلى وجهة المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص، وربط برامج الحماية الاجتماعية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكل برامج التدريب والتشغيل الموجودة تحت رعاية الوزارات المختلفة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، وزيادة نسب المستفيدين من برامج الحماية الموجودة حالياً كماً وكيفاً فى إطار حوكمة شاملة للفئات المستحقة، من خلال آليات استهداف أكثر كفاءة وفاعلية التى لا تستبعد أحداً من المستحقين وتتكامل مع باقى برامج الحماية المقدمة.

وثمّن المشاركون دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والذى استطاع أن يوفر 13 مليار جنيه للمواطنين الأكثر احتياجاً، ومساعدة المزارعين ومعالجة 5 ملايين مواطن، إضافة إلى تقديم مساعدات غذائية استفاد منها أكثر من مليون مواطن وهى مبادرة «كتف فى كتف»، وأضافوا أن ما أدى إلى نجاح التحالف الوطنى هو امتلاكهم لقاعدة بيانات جيدة، فضلاً عن دور تكافل وكرامة فى الحماية الاجتماعية.

وتقدم المتحدثون بعدة مقترحات لتخفيف الأعباء عن الجمعيات الأهلية، بما يتيح لها دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، وكذلك تعديل قواعد صندوق دعم الجمعيات الأهلية، وأكد المشاركون ضرورة تساوى الفرص فى التعليم والتعيينات الخاصة ببعض الجهات الحكومية وتبنى رؤية للتوزيع العادل للأجور خاصة فى فئة المعلمين، والاستمرار فى سياسة الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، لافتين إلى أن الوضع الراهن يتطلب العمل تحت مظلة واحدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وطالبوا بضرورة إعادة صياغة تعريف الفئات المهمشة أو الفئات الأكثر فقراً.

تحديد مخصص مالى لكل منطقة سياحية وإنشاء شركة طيران وطنية جديدة

وشهدت جلسات لجنتى السياحة عدداً من التوصيات منها، ضرورة الموازنة بين الاستثمارات الأجنبية والوطنية وأنواع وفئات السياحة فى مصر، واستغلال الفرص الاستثمارية غير المستغلة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة فرص الاستثمار السياحى، وضرورة تعامل وزارة السياحة مع المؤشرات العالمية وتوفير بيئة مناسبة، وإعادة تشكيل الهيكل التنظيمى لوزارة السياحة، وتقسيم مصر إلى مناطق سياحية تعمل كل منها على الترويج منفردة لمدن ومناطق مختلفة، وتحديد مخصص مالى لكل منطقة مع إعادة تقييم العائد السنوى للاقتصاد، وإعادة تقييم أوجه الصرف الحكومى فى مجال تنشيط السياحة وتنمية السياحة ووضع ضوابط لتقييم العائد المباشر وغير المباشر فى أوجه الصرف سنوياً.

وطالب المشاركون بإنشاء شركة طيران مصرية جديدة، لزيادة عدد المقاعد الوافدة مع تغطية الأسواق المستهدفة برحلات مباشرة، وتطوير فنادق النجمتين والـ3 نجوم سواء المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص وإعداد برامج تسويقية تشمل التسويق لتلك الشريحة، وإعادة برنامج القاهرة - الأقصر، على مراكب سياحية وإعداد زيارات المحافظات من خلاله مع توفير تأمين أثناء الرحلة، واستهداف سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية والفعاليات الرياضية وتوفير البنية التحتية فى محافظات جديدة فى السوق السياحية وتسويقها من خلال التعاقد مع شركات دولية.