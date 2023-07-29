وزير الرياضة يصل الغربية لافتتاح عدة مشروعات وتكريم «بلدية المحلة»

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مقر الديوان العام بالمحافظة الغربية، وذلك لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، وتقييم الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للشباب والرياضيين في المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

تشجيع النشاط الرياضي في الغربية

وأشاد وزير الشباب والرياضة بحفاوة الاستقبال، وبالجهود التي تبذلها محافظة الغربية في تشجيع النشاط الرياضي والشبابي في المحافظة، وتطوير المنشآت الرياضية والشبابية، وتحسين الخدمات التي تقدمها للشباب والرياضيين.

وأكد أن التعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة يشهد مستوى متميزا من التنسيق فيما بينهما، خاصة في ظل تركيز وزارة الشباب والرياضة على إقامة العديد من الفعاليات واللقاءات الشبابية بكافة محافظة الجمهورية، للارتقاء بشباب وأبناء المحافظات كافة.

تعزيز التواصل مع المجتمع الرياضي

وأشار «صبحي» إلى أن الهدف من تلك الجولات التفقدية بالمحافظات هو تعزيز التواصل مع المجتمع الرياضي والشبابي في المحافظات، وتحديد الاحتياجات والمشاكل التي يواجهها الشباب والرياضيون في المحافظات كافة على أرض الواقع، والعمل على تطوير الخدمات الرياضية والشبابية في المحافظات بما يتلاءم مع احتياجات وطموحات الشباب والرياضيين في كافة محافظات الجمهورية.

وأعرب وزير الشباب عن تقديره للدور الكبير الذي تلعبه محافظة الغربية في دعم الأنشطة الرياضية والشبابية في مختلف المجالات، وتشجيع الشباب والرياضيين على ممارسة الرياضة والنشاط البدني في كافة أنحاء المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في المنشآت الرياضية والأنشطة الشبابية، وخاصة في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتى، والتي قاربت على الانتهاء بنسبة إنجاز تخطت 95%.

المشروعات المقرر تفقدها وافتتاحها

ومن المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية إلى محافظة الغربية تكريم نادي بلدية المحلة لصعوده إلى الدوري الممتاز، وافتتاح حمامي سباحة في نادي سمنود ومركز شباب سمنود، وإطلاق القافلة الطبية بمركز شباب سمنود، وافتتاح ملاعب خماسية بمراكز شباب ميت بدر حلاوة والعزيزية وميت هاشم بسمنود، وحضور لقاء حواري موسع مع شباب المحافظة داخل المركز الثقافي بمدينة طنطا.