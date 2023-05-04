تشكيل لجنة لمعاينة حريق داخل نادي بلدية المحلة

شكلت مديرية الشباب والرياضة بالغربية برئاسة يسري الديب، وكيل الوزارة، لجنة تقصي الحقائق لبحث ملابسات نشوب حريق داخل نادي بلدية المحلة، فجر اليوم، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

مراجعة إجراءت الأمان

وأضافت مديرية الشباب والرياضة في بيان لها، أن الكشك المحترق، تبلغ مساحته 3x4 متر بمساحة 12 متر مربع ومصنع من مادة الكلادنج، وجار إعادة مراجعه جميع الإجراءات الاحترازية، وإجراءات الأمان من قبل إدراة النادي والمديرية.

وتمكنت الحماية المدنية بالمحلة من السيطرة على حريق اندلع في كشك تابع لمحل حلواني شهير داخل نادي بلدية المحلة، فجر اليوم، دون وقوع إصابات.

ندب الأدلة الجنائية

وانتقلت الحماية المدنية وقوة أمنية، وذلك بعد ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية الأمن في الغربية، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وجرى إخماد النيران، والسيطرة عليها، وانتداب الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته.

وجار التحقيق من قبل النيابة العامه، وانتهت الأدلة الجنائية من فحص موقع الحريق، ورفع مخلفات الحريق وإعادة الشيء لأصله، كما أن ممارسة الأنشطة بالنادي لم تتأثر بذلك.