مكافأة 250 ألف جنيه للاعبي جمهورية شبين الكوم حال فوزهم على بلدية المحلة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، التدريبات الأخيرة لفريق جمهورية شبين، وذلك قبل خوضه مباراة بلدية المحلة غدا الأربعاء، والمقامة على استاد نادي جمهورية شبين الكوم الرياضي، ضمن مباريات الدوري الممتاز للقسم الثاني (ب)، وذلك بحضور النائب أحمد الخشن، رئيس مجلس إدارة نادي جمهورية شبين الرياضي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.

تشجيع لاعبي نادي جمهورية شبين

والتقى محافظ المنوفية باللاعبين لدعمهم معنويا والوقوف بجانبهم والشد من أزرهم، مؤكدا دعمه الكامل للفريق، مشيرا إلى رصد مكافأة مالية قدرها 250 ألف جنيه مقدمة بالتنسيق بين المحافظة وشركة مدكور في حالة تحقيق الفوز بالمباراة باعتبارها مباراة فاصلة في تحقيق حلم التأهل للدوري الممتاز، كما حثهم على التحلي بالأخلاق الرياضية طوال المباراة، وطالبهم بأن يكونوا أسودا في الملعب لتحقيق الفوز لرفع اسم المحافظة عاليا.

كما طالب المحافظ، الجماهير بتشجيع فريق جمهورية شبين ومؤازرتهم بمواصلة الجهد والحماس والتركيز لتحقيق حلم الوصول للدوري الممتاز.

دعم المحافظ للرياضة

وأكد محافظ المنوفية اهتمامه البالغ ودعمه اللا محدود للشباب الرياضيين من أبناء المحافظة كون قطاع الشباب والرياضة أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، مثمناً الدور الرائد لنادي جمهورية شبين الرياضي كأحد المنشآت الرياضية الهامة على أرض المحافظة في الاهتمام بالناشئين ودعم المواهب في كافة الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية.

ومن جانبه قدم النائب أحمد الخشن شكره وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الشكر لمحافظ المنوفية على دعمه للنادي ولفريق كرة القدم لتحقيق حلم التأهل للدوري الممتاز.