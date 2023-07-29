وفاة عم الإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا

أعلنت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، وفاة عمها عادل الصغير، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وفاة عم مها الصغير

وكتبت مها الصغير عبر خاصية «استوري»: «لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله عمي الحبيب عادل الصغير، يا رب ارحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك، ارجو قراءة الفاتحة على روحه».

مها الصغير تقدم برنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا»

وتقدم الإعلامية مها الصغير، برنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر شاشة قناة cbc، حيث يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويهتم بتقديم محتوى هادف يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص.

يذكر أن مها الصغير قدمت من قبل برامج اجتماعية مختلفة من بينها it's show time، وأجرت حوارات فنية مع نجوم هوليوود وكبار نجوم الفن والدراما في السينما العربية والعالمية.