أكاديمية الشرطة تستضيف دورتين تدريبيتين حول تطبيق القانون الدولي في مناطق النزاع

استضافت أكاديمية الشرطة دورتين تدريبيتين بعنوان «القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق النزاع» خلال يومي 24 و25 يوليو الجاري، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمشاركة عدد من ضباط الوزارة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين أكاديمية الشرطة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي يشمل عدة مجالات تدريبية منها المتعلق بالقانون الدولي الإنساني.

تدريب الكوادر المرشحة للمشاركة في مهام حفظ السلام

واستهدفت تلك الدورة تدريب الكوادر المرشحة للمشاركة في مهام حفظ السلام وتوعيتهم بالدور المهم الذي تلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق النزاعات وتطبيق القانون الدولي الإنساني وأهميته في حماية المدنيين وخاصة الفئات الضعيفة.

محاضرات متخصصة حول القانون الدولي الإنساني

شهدت الدورتان محاضرات متخصصة حول القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تطبيقه بمناطق النزاع وكذا مبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة وقد قام بتنفيذ البرنامج التدريبي نخبة من خبراء المنظمة الدولية بالتعاون مع المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، إذ تعتبر تلك الموضوعات من الجوانب المهمة في إعداد وتدريب حفظة السلام، لأداء دورهم بفعالية أثناء المشاركة في مهام حفظ السلام.