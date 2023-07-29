وزير التعليم العالي يفتتح عدة مشروعات في جامعة مطروح بتكلفة 1.5 مليار جنيه

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدة مشروعات تعليمية وإدارية بجامعة مطروح، بتكلفة بلغت 1.5 مليار جنيه، بحضور اللواء خالد، شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات.

تطوير الخدمات التعليمية في جامعة مطروح

وأشاد وزير التعليم العالي بالافتتاحات الجديدة بجامعة مطروح، موضحا أنها تأتي في إطار خطة جامعة مطروح للتطوير والتوسع المُستمر في مبانيها ومنشآتها، بالتوازي مع ما يتم في الجامعة من جهود لتطوير الخدمة التعليمية والبحثية والتي تُقدمها، فضلاً عما تقدمه من خدمات للمجتمع المُحيط بها، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للتعليم الجامعي، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها لتطوير وتحديث الجامعات، للقيام بدورها العلمي والتعليمي على النحو المنشود، مؤكدًا أهمية ربط البرامج التعليمية بمتطلبات سوق العمل، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة 2030.

افتتاح مشروعات تعليمية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، بأن وزير التعليم العالي افتتح عدة مشروعات تعليمية في جامعة مطروح، وشملت هذه المشروعات مبنى إدارة الجامعة الذي يُقام على مساحة 3000 متر مربع، بتكلفة بلغت 250 مليون جنيه، ويحتوي على قاعة كُبرى للاجتماعات، ومدرج للمؤتمرات، ومكاتب إدارية لقيادات الجامعة، كما جرى افتتاح مبنى إدارة الكليات المُقام على مساحة 2000 متر مربع، بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه، ويحتوي على مكاتب إدارات الكليات بالجامعة والعمداء والوكلاء والجهاز الإداري.

افتتاح مباني في جامعة مطروح

كما شملت افتتاحات وزير التعليم العالي بجامعة مطروح، مبنى الفصول والمدرجات «أ» المُقام على مساحة 4500 متر مربع، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، ويحتوي على عدة فصول دراسية، ومدرجات، ومكاتب إدارية لأعضاء هيئة التدريس ومجالس الأقسام، بالإضافة إلى افتتاح مبنى الامتحانات الإلكترونية المجمع «د»، الذي يُقام على مساحة 4500 متر مربع بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، ويحتوي المبنى على معامل الاختبارات الإلكترونية بسعة 2500 جهاز، كما يتضمن معامل الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بتكلفة 25 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تجهيز وفرش كافة هذه المنشآت.

خدمات جامعة مطروح

كما اطمأن الوزير على جاهزية المرافق الجديدة والانتهاء من أعمال رفع كفاءة البنية التحتية للجامعة، والتي تضم أعمال الطرق والأسوار، والبوابات الرئيسية، ومباني الخدمات، ومجمع خزانات المياه، ومحطة المعالجة الثنائية، ومحولات الكهرباء، وتنفيذ شبكة التليفونات، بالإضافة إلى الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية، وأعمال الموزع الرئيسي، بتكلفة تقديرية بلغت 425 مليون جنيه، كما تفقد عددًا من المعارض التي أقامتها الجامعة، بينها معرض بعنوان «الفنون بين الأصالة والمعاصرة» والذي تُعرض فيه الأعمال لإحياء الموروث الثقافي والحضاري من خلال أعمال متنوعة من الفنون.