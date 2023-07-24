وزير التعليم العالي يشيد بانتظام العملية التعليمية في الجامعة العربية المفتوحة

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، الجامعة العربية المفتوحة بمصر، رافقه الدكتور محمد الذكري، رئيس الجامعة العربية المفتوحة في الوطن العربي، والدكتور مفيد شهاب، عضو مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، والدكتور محمود أبو النصر، رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمصر، وعدد من قيادات الجامعة وعمداء الكليات، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الشروق.

وخلال الجولة التفقدية، اطمأن الوزير على استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، مشيدا بجاهزيتها والجهود التي تبذلها إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود أبو النصر، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب، فضلا عن البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة، ومواكبتها للتطورات التقنية الحديثة.

وخلال الزيارة، التقى الدكتور أيمن عاشور، عمداء ومنسقي البرامج بالجامعة، مؤكدًا ضرورة الانضباط الكامل داخل الجامعات، وتواجد القيادات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بشكل مُنتظم؛ لضمان حسن سير العملية التعليمية.

وأكد الوزير حرصه على تحقيق التكامل والتعاون بين الجامعة العربية المفتوحة بمصر والمؤسسات التعليمية المصرية، لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية بما يعود بالنفع على الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنّ الجامعة العربية المفتوحة تعد إضافة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والوطن العربي، خاصة في ظل تنوع وتعدد فروع الجامعة العربية المفتوحة على مستوى الوطن العربي، والتي تصل إلى 9 فروع، وبالتالي يجب أن يستفيد منها الدراسون بالجامعة.

ودعا الوزير، الجامعة العربية المفتوحة، إلى الاندماج في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي، وتضم 7 محاور رئيسية هي «التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال».

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أنّ هناك زخما تعليميا، مشيرًا إلى أنّ لدينا 92 مؤسسة تعليمية تغطى أوجه التعليم التي يغطيها سوق العمل، بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية، لافتا إلى أنّ مصر تضم 7 أقاليم، وجار إنشاء تحالفات إقليمية بين مؤسسات التعليم العالي والشركات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بكل إقليم، وجرى تدشين 4 تحالفات إقليمية، هي «إقليم الشمال، إقليم الدلتا، إقليم وسط الصعيد، إقليم جنوب الصعيد»، وربطها بالأهداف الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030، داعيا الجامعة العربية المفتوحة للانضمام للتحالف الذي يقع في النطاق الجغرافي للجامعة؛ لتحديد احتياجاتها ورؤيتها في ضوء هذا التحالف.

واجتمع الوزير مع ممثلي الطلاب والخريجين، ودار حوار مفتوح حول مدى مواكبة البرامج التعليمية التى تقدمها الجامعة للطلاب لاحتياجات سوق العمل، وإكسابهم المهارات اللازمة، مطالبا بضرورة الانضباط في العملية التعليمية، ومتابعة ممارسة الأنشطة الطلابية، والثقافية، والتوعوية، والتدريب التي تُنظمها الجامعة العربية المفتوحة بمصر؛ لدورها المهم في بناء شخصيتهم المتكاملة، وإطلاق طاقتهم الإبداعية.

وأكد وزير التعليم العالي، الاهتمام برعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ، وتأهيل الباحثين لريادة الأعمال، وتنفيذ المسابقات الطلابية في عدد من المجالات العلمية، وبرنامج تسريع التسويق للأفكار المُبتكرة.

ومن جانبهم، أشاد الطلاب بمستوى الجامعة، وما تقدمه من برامج تعليمية وتدريب بما يؤهلهم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الذكري، أن الجامعة العربية المفتوحة حققت رؤيتها بتعزيز التنمية في الدول العربية، عبر تمكين عشرات الآلاف من الطلاب من فرص الوصول إلى التعليم، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو المستوى الاقتصادي والاجتماعي.