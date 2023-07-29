وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة «مرسيدس» إنتاج السيارات الكهربائية في مصر

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع وفد شركة مرسيدس-بنز إيجبيت برئاسة جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي للشركة، إذ استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في السوق المصرية، وكذا الفرص التصديرية للشركة بالأسواق الإقليمية والعالمية.

تقديم الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية

وقال وزير التجارة، إن الوزارة حريصة على تقديم كل أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية للاستمرار والتوسع بالسوق المصرية، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى حرص الوزارة على عقد لقاءات بصفة دائمة مع الشركات المستثمرة في السوق المصري لاستعراض مطالبها، وتقديم حلول واستجابات فورية لهذه المطالب بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأشار «سمير» في بيان، إلى أن هناك فرص كبيرة أمام الشركة لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لشركات إنتاج السيارات ولتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصرية.

ولفت الوزير الى أهمية الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصنعة في مصر أمام أسواق هذه الدول، لافتاً إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام شركة مرسيدس-بنز إيجيبت لتوسيع صادراتها لأسواق الدول الأعضاء بهذه الاتفاقيات التي تغطي عددا كبيرا من الأسواق العالمية.

«مرسيدس-بنز إيجيبت» تنوي التوسع في السوق المصرية

ومن جانبه، أوضح جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز إيجبيت، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً للاستمرار والتوسع في السوق المصرية بتعتباره أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً ‘لى حرص الشركة على الاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة في السوق المصرية لتعزيز قدراتها الإنتاجية وبما يفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشاد وفد الشركة، بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة حضارية وإدارية كبيرة وتمثل إضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.