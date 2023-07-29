فتح تحقيق في شعار تويتر الجديد بمدينة سان فرانسيسكو

غير إيلون ماسك، الملياردير الذي اشترى منصة تويتر العلامة التجارية للمنصة الشهيرة، وذلك بعد تثبيت علامة «X» عملاقة فوق مبنى وسط مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، الذي كان يحمل سابقًا اسم مقر تويتر مما فتح باب التحقيقات والشكاوى من المدينة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

إزالة العلامة التجارية تويتر والطائر الأزرق

عزم الملياردير إيلون ماسك، الذي اشترى منصة تويتر، عن نيته لتغيير اسم المنصة هذا الأسبوع، وحاول إزالة العلامة التجارية الشهيرة لتويتر والطائر الأزرق في يوم الإثنين، ولكن تم إيقاف العمل بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

يحتاج إيلون ماسك إلى الحصول على تصاريح لتغيير اللافتة الموجودة على المبنى، وأنه يجب التأكد من سلامة واستقرار أي جزء يتم تركيبه فوق المبنى قبل استئناف العمل، وماسك لا يزال يعمل على الحصول على التصاريح اللازمة، وفقًا لتصريحات إدارة فحص المباني في سان فرانسيسكو.

ووفقًا لما صرح به بارتيك هنان، المتحدث باسم إدارة فحص المباني، في وقت سابق هذا الأسبوع، فإن أي تعديل في الحروف أو الرموز الموجودة على المبنى سيتطلب الحصول على تصريح لضمان التوافق مع السمات التاريخية للمبنى والتأكد من سلامة اللافتة.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة رويترز، صرح هنان بأن «مراجعة التخطيط والموافقة عليهما ضروريتان أيضًا لتركيب هذه اللافتة»، مشيرًا إلى أن «المدينة قد فتحت شكوى وبدأت تحقيقًا في هذه المسألة».

ماسك مهووس بحرف «X»

وكشف إيلون ماسك عن شعار «X» الجديد الذي سيحل محل الطائر الأزرق المعروف على منصة تويتر، وذلك في إطار جهوده لإعادة تشكيل المنصة التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار في العام الماضي، وظهر شعار X لأول مرة في الجزء العلوي من إصدار سطح المكتب من تويتر يوم الإثنين.

يبدو أن إيلون ماسك، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، مهووسًا بالحرف X، حيث قام بإعادة تسمية تويتر إلى «X Corp» بعد شرائه للشركة في أكتوبر الماضي، ويبدو أيضًا أن أحد أطفاله يحمل اسم X، الذي يتكون بالفعل من مجموعة من الحروف والرموز.