قبل نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعرف نسب أوائل العام الماضي بالمحافظات

تحدد مرحلة الثانوية العامة مستقبل الطلاب لذا يوليها أولياء الأمور والطلاب أهمية كبرى فتتعلق الآمال بنتيجة الثانوية العامة 2023، فالجميع يحلم بأن يحتل اسمه قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 كما يريد تحقيق حلمه بالالتحاق بالكلية التي يريدها.

تعد نتيجة الثانوية العامة 2023 هي حصاد مشوار تعليمي طوال العام، وتكليل لرحلة التعليم الأساسي بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وصولا للمرحلة الجامعية التي يحددها تنسيق الثانوية العامة لهذا العام، ومجموع الطلاب.

أوائل الثانوية العامة بالعام الماضي

ومع انتظار أوائل الثانوية العامة ونتيجة الثانوية العامة بالمحافظات، ينشر «الوطن» أسماء ونتيجة أوائل الثانوية العامة بمختلف المحافظات للعام الماضي، إذ حققوا جميعا درجات نهائية وشبه نهائية لبث الأمل بين نفوس طلاب الثانوية العامة لهذا العام.

أوائل الثانوية العامة علمي علوم بالمحافظات

- الأول، الطالبة ملك عبد الفتاح محمود الشبشيرى بمحافظة المنوفية بمجموع 402.

-الثاني الطالب إسلام فتحي فتحي إبراهيم الدويل محافظة دمياط بمجموع 401.

-الثاني مكرر، عمر السيد محمود عبد القادر داود بمحافظة الغربية بمجموع 401.

- الثاني مكرر، محمد أشرف كمال خليل عبد الله بمحافظة الشرقية بمجموع 401.

- الثالث، الطالبة أميرة خالد صلاح عمر محافظة الغربية بمجموع 400.

- الرابع، إسلام إبراهيم عبدالروؤف، محافظة الإسماعيلية بمجموع 399.

- الرابع مكرر، الطالب خالد محمد عوض، محافظة البحيرة، بمجموع 399.

- الرابع مكرر، الطالبة شهد مجدي فهمي، محافظة الشرقية، بمجموع 399 درجة.

- الرابع مكرر، الطالب كيرلس خالد شنودة، محافظة سوهاج، بمجموع 399.

أوائل الثانوية العامة علمي رياضة

- الأول، الطالب عمر شريف عبدالمنعم، محافظة الشرقية 407 درجات.

- الثاني بشعبة علمي رياضة، الطالبة مريم حسن عبدالمنعم عويس، محافظة الجيزة، 406 درجات.

- الثالث، الطالب أحمد سامي محمود السيد، محافظة الغربية، 405 درجات.

- الرابع مكرر، الطالب محمد عاطف عبدالموجود الشيمي محافظة الغربية، 405 درجات.

- وبالمركز الخامس بمجموع 404 جاء كل من: مارك ناجح ملاك، محافظة المنيا، ومحمود مجدي السيد جعفر محافظة المنوفية، ومحمود نعمان عبدالمجيد الفيل، من محافظة البحيرة ومروان أحمد سمير من محافظة القاهرة وندى محمود عبدالمولى عبدالحميد، من محافظة الجيزة.

أوائل الثانوية العامة أدبي

- الأول، الطالبة زينب أكرم حسن حميدة محافظة الفيوم 387 درجة.

- الثاني، ساندي معاذ مقبول محمد محافظة القاهرة 384 درجة.

- الثالث للطالبتين أمنية إبراهيم السيد، من محافظة الدقهلية، والطالبة عائشة حسن طه حسن عبدالصادق، محافظة الإسكندرية، بمجموع 383 درجة.

- الرابع بمجموع 282 للطالبين سوسن راني سراج الدين، من الدقهلية، ومهند محمد شعبان محمود، من الجيزة.

- الخامس الطالبة بسمة محروس رشاد أحمد، سوهاج، 381 درجة.

- السادس بمجموع 380 لكل من: أحمد سمير عبدالعزيز، القاهرة، وأروى عبدالمحسن محمد عبدالسلام، الإسكندرية ولينا أحمد فؤاد محمد محسن الجيزة، ومريم محمد أحمد إسماعيل القليوبية.