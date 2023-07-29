قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. قرارات مهمة للأعلى للجامعات بعد قليل

يكشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة رؤساء الجامعات، وعدد من قيادات الوزارة، عن عدد من القرارات المهمة المتعلقة بتنسيق الجامعات 2023 والخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2023-2024، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، عن أن أبرز القرارات يتعلق بموعد بدء الدراسة للعام الجديد، ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024، وموعد بداية ونهاية التيرم الثاني، بجانب وضع الرتوش النهائية الخاصة بأعمال تنسيق الجامعات، ومناقشة تقارير اللجنة العليا للتنسيق بشأن الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة، ومواعيد بدء مراحل التنسيق، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2023

وتابعت المصادر، بأن الجامعات تواصل اختبارات القدرات 2023، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، مع التشديد على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات ومواعيد نهاية امتحانات القدرات.