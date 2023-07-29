عاجل.. بيان من «التعليم» بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنَّ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد أدلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، أنَّ نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليًا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة، مؤكّدًا أنَّ الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميًا عن موعد نتيجة الثانوية العامة فور الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بها.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل وسائل الاعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعًا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.