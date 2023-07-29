حكم نهائي بإزالة عقار في الإسكندرية من مجلد التراث المعماري

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من أحد المواطنين والذي طالب فيه بإلغاء قرار رقم 278 لسنة 2008، وكذا قرار لجنة الحفاظ على التراث المعماري والحضاري فيما تضمناه من إدراج العقار الكائن برقم 92 شارع فؤاد إبراهيم جرجس شياخة الحمام - بولكلي - قسم الرمل أول مدينة الإسكندرية - ضمن مجلد الحفاظ على التراث المعماري رقم كود 1453 بحي شرق - محافظة الإسكندرية.

تشكيل لجنة من الخبراء للمعاينة

قالت المحكمة، إن الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، نفاذاً لقرار المحكمة في جلسة سابقة، أن اللجنة باشرت مأموريتها وخلصت دراستها الفنية المتخصصة بشأن المبنى محل التداعي إلى أن العقار فقد قيمته بعد ما تداخل معه العقار المجاور وكذلك بعد ما أصبح محاط بمبان مرتفعة ولم يستدل على ارتباطه بأي حقبة تاريخية ولا يرتبط بوجود شخصيات تاريخية، وأوصت اللجنة بخروجه من مجلد الحفاظ على التراث الخاص بمحافظة الإسكندرية.

حكم المحكمة بإلغاء القرار

وأضافت المحكمة أنه الثابت من تقرير لجنة الخبراء أن المبنى محل التداعي إلى أن العقار فقد قيمته مما يجعل القرار المطعون فيه لا يقوم على أساس سليم مما يوجب إلغاؤه.

وأقام المواطن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً فيها بإلغاء قرار اعتبار العقار الخاص به ضمن التراث المعماري، وجرى رفض الدعوى أمام أول درجة مما حدا به لإقامة الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا لتلغي المحكمة الإدارية العليا حكم أول درجة وتؤيد طلباته.