«الأعلى للآثار»: الحفاظ على التراث القومي أهم أولويات وزارة السياحة

شارك الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الاثنين، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الدولي الأول للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول المشروع البحثي عن استخدام الإشعاع المؤين في الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري، والذي تستضيفه هيئة الطاقة الذرية المصرية.

وذكرت وزارة الآثار والسياحة، أن «وزيري» أكد حرص المجلس على الاطلاع ودراسة كل ما تم إنجازه في هذا المجال، خاصة في ظل التحديات التي يواجها في ترميم وصيانة الآثار، خاصة العضوية منها.

آخر مستجدات أعمال الحفائر والترميم

وأشارت الوزارة إلى أن «وزيري» استعرض خلال الاجتماع آخر مستجدات أعمال الحفائر والترميم التي تتم بمختلف المواقع الأثرية، وأبرز الاكتشافات الأثرية المهمة التي نجح المجلس في الكشف عنها خلال الفترة الأخيرة، والتي لعبت دورا مهما في جذب انتباه العالم كله إلى مصر وحضارتها، ومن بينها خبيئة التوابيت بالأقصر، وخبيئة سقارة التي حصدت أفضل الاكتشافات الأثرية في العالم خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضحت وزارة السياحة، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أكد خلال الاجتماع أن الحفاظ على التراث القومي المصري هو واحد من أهم استراتيجيات الوزارة، مشيرا إلى العديد من مشروعات الترميم التي توليها الوزارة أهمية كبيرة للحفاظ على الآثار المصرية الفريدة، وما حققه المجلس من نجاحات في هذا المجال من خلال أفضل معامل ترميم للآثار العضوية وغير عضوية، والتي تستخدم أحدث الطرق العلمية والمعدات الحديثة في أعمال الترميم والصيانة من بينها معامل الترميم بالمتحف المصري الكبير ومعامل الترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مشيرا إلى التجربة الفريدة في ترميم مركب خوفو الأولى الموجودة حاليا بالمتحف المصري الكبير والذي تعد أكبر أثر عضوي في العالم.

دعم التعاون مع هيئة الطاقة الذرية

واستعرض «وزيري»، خلال الاجتماع، استعداد المجلس الأعلى للآثار للتعاون الكامل مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، وتبادل الخبرات فيما بينهما، والاستفادة من الخبرات العلمية التي تقدمها الهيئة في هذا الصدد من استخدام التقنيات الحديثة في مجالات حفظ وصيانة وترميم الآثار، والاستفادة من تطورات علوم الطاقة الذرية وإسهامها في مجال الدراسات والمعالجات الأثرية وتوظيفها بطريقة تتناسب مع حساسية وطبيعة مواد الآثار المصرية القديمة، خاصة المواد العضوية التي تتأثر بفعل العوامل البيولوجية.

استخدام الإشعاع المؤين في الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري

ومن جانبه، أعرب الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، عن سعادته باستضافة الهيئة للاجتماع الأول للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المشروع البحثي عن استخدام الإشعاع المؤين في الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري والذي سيتيح الفرصة لتبادل الخبرات العلمية والأبحاث والدراسات الهامة في هذا المجال بين جميع المشاركين والحضور من مختلف دول العالم، موجها الشكر إلى المجلس الأعلى للآثار على دعمه وتعاونه لتحقيق النتائج العلمية والتكنولوجيا الضرورية من أجل الحفاظ على التراث الثقافي وحفظ وصيانة الآثار .

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الاجتماع ستستمر في الفترة من 8 حتى 12 مايو الجاري، وتتضمن خلالها مجموعة من الاجتماعات الفنية، وورش العمل العلمية، وزيارات ميدانية لبعض المتاحف المختلفة، بالإضافة إلى عقد مجموعة من الحلقات النقاشية وتبادل الأبحاث والدراسات.