وزيرة الثقافة تلتقي نظيرها الكويتي لبحث التعاون في الحفاظ على التراث

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عبد الرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة الكويتي، على هامش زيارتها للكويت، للمشاركة في فعاليات الدورة 28 من مهرجان القرين الثقافي، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والفنون.

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، متانة العلاقات المصرية الكويتية، والتعاون المستمر في المجال الثقافي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تسعى للحفاظ على الموروث الثقافي العربي المشترك، من خلال إعداد ملفات تسجيل ذلك الموروث الثقافي، بالتعاون مع المنظمة العربية للثقافة والعلوم "الأليسكو"، و شددت على أهمية التعاون مع الشقيقة -الكويت-، لما لها من مكانة كبيرة لدينا.

المطيري: الإستفادة من الخبرات المصرية

وقال عبدالرحمن المطيري، إن مصر تُعد تاريخ العالم، فهي متحف مفتوح لتنوع التراث الحضاري والثقافي بها، وإن العديد من متاحف العالم لديها آثار مصرية تتناول التاريخ الإنساني.

وأكد المطيري، أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الحفاظ على التراث والتنمية الثقافية، مشددًا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين حكومة وشعبا، مشيرًا إلى الانفتاح الكويتي، لاكتساب مزيد من الخبرات في جميع المجالات، لتحقيق خطط التنمية الشاملة، وفق استراتيجية الدولة 2030.