أيمن محسب يروي كواليس نتيجته في الثانوية العامة: وفقت بين الرياضة والدراسة

تعتبر مرحلة الثانوية العامة من أهم المراحل في حياة البعض، وفي فترة إعلان النتيجة من كل عام، يسترجع البعض ذكرياتهم في هذا اليوم وكواليسه، ومنهم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الذي قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه خلال فترة دراسته في الثانوية العامة كان يمارس رياضة الكاراتيه أيضا.

ممارسة الرياضة في الثانوية العامة

كان محسب يولي اهتماما كبيرا للرياضة، ولم يهتم بشكل كبير بدراسته في الثانوية العامة، وكان حريصا كل الحرص على مواعيد تمرين الكاراتيه، والمباريات وغيره، ولم يفوت أيا منها، وعلى مدار العام، لم تكن الثانوية والدراسة من أولوياته، حيث قال: «كنت مركز أكتر في تمرين الكاراتيه والماتشات».

وفي الفترة الأخيرة من الثانوية العامة، بدأ محسب في الانتباه لمسألة الدراسىة، فقرر أن يكثف الجهود ويبدأ في المذاكرة، فوضع جدول للمواد والأيام، وحرص على الالتزام به، حتى يتمكن من تحصيل درجات جيدة في العام الدراسي، موضحا: «في آخر كام شهر من الثانوية العامة، عملت جدول مذاكرة لكل المواد، وبدأت أمشي عليه عشان أعوض اللي فاتني طول السنة».

يوم نتيجة الثانوية العامة

ومع الاجتهاد في الدراسة، تمكن محسب من تحقيق التوازن بين المذاكرة وممارسة الرياضة التي كان يفضلها، وبالالتزام بالخطة الدراسية، تمكن محسب في النهاية من أن يجني درجات عالية في الثانوية العامة: «لم تكن الرياضة عائقا في مسيرتي التعليمية، ولم تكن الثانوية عائق في مسيرتي الرياضية، وتمكنت من تحقيق التوازن بينهم في نهاية المطاف».

بالرغم من اهتمامه طوال العام برياضة الكاراتيه، وعدم المذاكرة بالشكل الكافي على مدار السنة، وتكثيف شكل المذاكرة في نهاية العام، إلا أن يوم إعلان نتيجة الثانوية العامة، كان يوما سعيدا في منزل محسب، الذي تمكن من الحصول على 72% والالتحاق بجامعة عين شمس، وكان هناك حالة من الفرحة العارمة في منزل عضو مجلس النواب في هذا اليوم.