إيمي طلعت زكريا تسترجع ذكرياتها مع نتيجة الثانوية العامة: كنت شاطرة وجبت 75%

حرصت الفنانة إيمي طلعت زكريا على استرجاع ذكرياتها مع نتيجة الثانوية العامة، ودعم الطلاب قبل ساعات من إعلان النتيجة.

وقالت إيمي طلعت زكريا لـ«الوطن»: «في الثانوية العامة حصلت على 75% رغم إني كنت شاطرة وبقول لكل طلاب الثانوية العامة لو جابوا درجات عالية ألف مبروك وإذ لم يحصلوا على درجات جيدة يعوضوها إن شاء الله ومتزعلوش أكيد عملتوا اللي عليكو وربنا يوفقكم في اللي جاي إن شاء الله».

مسرحية كازينو بديعة

وكان آخر ظهور للفنانة إيمي طلعت زكريا، في العرض المسرحي «كازينو بديعة»، من تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري، وبطولة سمية الخشاب، أحمد فتحي، إدوارد، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم، أحمد سعد ميشو، وأشعار أبو السعود الإبياري، ومن إنتاج شركة «سي سينما بروكشنز» أحمد فهمي وهاني نجيب.