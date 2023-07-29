رئيس خطة «النواب»: تحديت الظروف في الثانوية العامة وحصلت على أعلى الدرجات

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الثانوية العامة تمثل أول سلم خطوات الحياه العملية للإنسان وليست آخر الخطوات كما يظن البعض من أبنائنا الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة

وأوضح الدكتورفخري الفقي في تصريحاته لـ«الوطن»، قائلا: «مرحلة الثانوية العامة هي مرحلة وقتية قصيرة الأمد والنجاح فيها والتفوق يعد مؤقتا ليبقى النجاح الأكبر والتفوق في التخصص داخل الكلية وما بعد الكلية».

وعن رحلة الثانوية العامة الخاصة به قال رئيس خطة النواب: «دفعة الثانوية العامة التي كنت أنتمي إليها هي دفعة 1967، والتي كانت تتمتع بظروف خاصة كونها الدفعة التي كانت وقت النكسة، ووسط تلك الظروف تحديث كل الصعاب واستطعت أن أحصل على مجموع 80% وهو المجموع الذي أتاح لي ان أدخل جميع كليات القمة لكني اخترت كلية الإقتصاد والعلوم السياسية وكنت من المتفوقين داخل الكلية».

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

واختتم رئيس لجن الخطة والموازنة بمجلس النواب معربا عن خالص أمنياته بالتوفق لكل طلاب الثانوية العامة موجها رسالته لهم: «النجاح الأكبر داخل الكلية وفيما بعدها».