نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم في القاهرة والمحافظات، تشغل بال عشرات آلاف الطلاب وأسرهم، خاصة بعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظات، ما أدى إلى وجود حالة من القلق والترقب بين الطلاب وأولياء أمورهم.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم في القاهرة والمحافظات، تنشرها «الوطن»، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم في القاهرة والمحافظات

وأعلنت مديريان التربية والتعليم في المحافظات، أنه سيتم توزيع نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم في القاهرة والمحافظات، بعد اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وصدورها رسميا، على الإدارات التعليمية.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم في القاهرة والمحافظات

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم في القاهرة والمحافظات من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 باستخدام الاسم ورقم للحصول على النتيجة في أسرع وقت فور اعتمادها رسميا، دون التعرض لأي مشاكل تقنية.

- يجب كتابة الاسم كاملا بشكل صحيح مع التأكد من صحة رقم الجلوس جيدا، ثم اختيار الشعبة من «علمي علوم، أو علمي رياضة أو أدبي»، كما يجب إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، وكتابة رقم الهاتف الخاص بالطالب، واختيار المحافظة، والضغط على زر «سجل»، ليتم عرض نتيجة الطالب كاملة بجميع الدرجات في المواد الدراسية.

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

وجاءت نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، فقد جاءت كالآتي:

- نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا بلغت 91.1%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%.

- نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9%.-

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%.

نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا بلغت 91.6%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت 90%.

- نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية بلغت 91%.

- نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3