وزير الشباب والرياضة يفتتح أعمال تطوير 3 ملاعب بقرى الغربية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال تطوير 3 ملاعب نجيل صناعي بمراكز شباب «ميت بدر حلاوة، العزيزية، ميت هاشم»، في ختام برنامج زيارته لمحافظة الغربية، التي بدأها بلقاء شباب المحافظة خلال لقاء حواري مفتوح.

وتفقد الوزير نادي بلدية المحلة، وافتتح حمام سباحة بنادي سمنود، ومجمع حمامات سباحة بمركز شباب سمنود، بحضور النائب محمد زايد، النائب محمود الشامي والنائبة سحر العشري، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيادات وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تطوير البنية التحتية

أكد الوزير أن هناك اهتماما كبيراً بملف تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والعمل على رصد كل متطلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضي قدماً في تنفيذها وفق جدول زمني محدد لخدمة الشباب والنشء في كافة أنحاء الجمهورية.

طفرة مراكز الشباب

وأشاد محافظ الغربية بالطفرة التي تشهدها مراكز الشباب بالمحافظة، سواء في المباني الإدارية أو الملاعب أو القاعات متعددة الأغراض، حيث أصبحت مراكز الشباب حاليا جاذبة لكافة الفئات العمرية لما تقدمه من أنشطة وخدمات وبرامج.