يستطيع الطلاب والطالبات في الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، تقديم التظلمات والطعون على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة الغربية، بدءاً من غداً الأحد، 30 من شهر يوليو 2023 وتستمر التظلمات نتيجة الثانوية الأزهر لمدة شهر، وتظهر النتيجة بعد 15 يوماً.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة الغربية

وكشف مسؤول بمنطقة الغربية الأزهرية، عن موعد تظلمات وطعون نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة الغربية، بأنها تبدأ غداً الأحد، وتستمر لمدة شهرا، وأن الطلاب والطالبات يمكنهم تقديم تظلمات وطعون نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الشريف.

وأشار المسؤول، إلى أن الطالب يقدم تظلمات وطعون نتيجة الشهادة الأزهرية 2023 عبر التسجيل على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، ثم يتوجه إلى المنطقة ويقدم الطعن ويدفع الرسوم المقررة ويطلع على ورقة إجابته، ونموذج إجابة المادة المتظلم فيها ويبدى ملاحظاته على المادة التي يرغب في التظلم بها، وتبلغ قيمة رسوم الطعن على المادة الواحدة في تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية، 100 جنيه للمادة الواحدة.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة الغربية

أوضح أن الطالب الذي يرغب في التظلم في أحد المواد يستطيع الاطّلاع عليها وعلى نموذج الإجابة ومراجعة إجابته، ثم سداد الرسوم واتباع التعليمات، ثم الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية 2023، وتعلن نتيجة الطعون إلكترونيا على بوابة الأزهر بعد 15 يوما من يوم التعارف، ويحق للطالب استرداد الرسوم التي دفعها في حالة تعديل الدرجات.