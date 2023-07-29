حكاية الخامس في الثانوية الأزهرية بسوهاج.. أحلام الطب بـ8 ساعات مذاكرة

حالة من السعادة والفرحة سيطرت على أسرة حسن أشرف ابن مدينة المنشاة، جنوب محافظة سوهاج، بعد أن حقق نجاحا بحصوله على المركز الخامس في الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة.

«أنا مش مصدق إني أكون من ضمن أوائل المحافظة، كأني كنت في حلم واتحقق بعد تعب وسهر الشهور والليالي»، بهذه الكلمات بدأت حسن أشرف محمد عبد الباسط، الحاصل على المركز الخامس على مستوى محافظة سوهاج في نتيجة الثانوية الأزهرية حديثه لـ«الوطن».

أكثر 8 ساعات في المذاكرة

وأضاف «ابن المنشاة»: «كان شغلي الشاغل تعليمي، حيث كنت أقضي أكثر 8 ساعات في المذاكرة، وكنت أحافظ على الصلوات في مواعيدها، ومراجعة وردي من القرآن الكريم الذي أحفظه كاملا».

وأوضح ابن المنشاة، أن حفظه للقرآن الكريم كان السبب الرئيسي في نجاحه، وتفوقه طوال السنوات الماضية، بجانب متابعته لجميع المواد الدراسية داخل الأزهر الشريف.

وأشار حسن أشرف إلى أنه لا مستحيل مع الاجتهاد والجهد والعمل، والإصرار والعزيمة على مواصلة المتابعة في جميع المواد التعلمية، ومراجعة الدروس أولا بأول، موضحا أنه سيقوم بالتقديم إلى كلية الطب، الذي يعد حلمه من صغره، حيث أطلق والده عليه لقب الدكتور منذ وهو في المرحلة الإعدادية.

والد حسن: لم يضيع الوقت

وأضاف «أشرف محمد»، عامل، أن ابنه «حسن» يهتم كل الاهتمام بالتعليم والتعلم، حيث إنه أتم حفظ القرآن الكريم كاملا وهو في بداية العقد الثاني، كما أنه طوال العام الدراسي لم يقم بالخروج مع أصدقائه أو أهله، خوفا من ضياع الوقت.