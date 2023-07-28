قصة الرابعة على الجمهورية في الثانوية الأزهرية.. حلم الطب بدأ من سوهاج

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على أسرة مروة نور الدين، أبنت قرية المحامدة، دائرة مركز، سوهاج، بعد أن حققت نجاحا بحصولها على المركز الرابع في الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية.

«أنا مكنتش مصدقة اني أكون من الأوائل، أنا انهاردة كأني كنت في حلم واتحقق، أنا مكالمة النتيجة جات من رئيس منطقة سوهاج الأزهرية ريحت تعب الشهور والأيام واليالي، الحمد لله ربنا ضعيش تعب حد»، بهذه الكلمات بدأت أروى نور الدين، الحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في نتيجة الثانوية الأزهرية حديثها لـ«الوطن».

أكثر من 10 ساعات في المذاكرة

وأضافت «فتاة سوهاج»: «كنت أقضي أكثر من 10 ساعات في المذاكرة، وكنت أحافظ على جميع الصلوات الخمس في مواعيدها، فضلا عن مراجعة وردي من القرآن الكريم الذي أحفظه كاملا».

لا مستحيل مع الجهد والاجتهاد والمثابرة

وأشارت طالبة سوهاج، إلى أنه لا مستحيل مع الجهد والاجتهاد والمثابرة والعزيمة والإصرار على مواصلة المتابعة في جميع المواد التعلمية، ومراجعة الدروس أولا بأول.

وتابعت فتاة سوهاج، أنها ستقوم بالتقديم إلى كلية الطب، وأنها تتمنى مقابلة شيخ الأزهر، حيث يعد مثلها الأعلى وقدوتها.

وأضاف «نور الدين أبو ضيف»، والد طالبة سوهاج، بالمعاش، أن ابنته «مروة» تحب التعليم والتعلم، حيث إنها أتمت حفظ القرآن الكريم كاملا وهي في المرحلة الإعدادية، كما أنها طوال السنة الدراسية لم تشارك في أي مناسبة تخص الأسرة، حرصا منها على اغتنام الوقت، وأن الشهادة الثانوية الأزهرية، كان مجمل التحدي لها.

وأوضح والد طالبة سوهاج، أن جميع أبنائه قام بتقديم لهم في المعاهد الأزهرية، موضحًا: «أن تعليم الأزهر دين ودنيا، وأن الأرهر منارة للعلم والمعرفة والثقافة وجميع العلوم.