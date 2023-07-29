محمود عبد الرحمن: لا توجد نتائج متشابهة في تصحيح امتحانات الثانوية العامة

أكد محمود عبدالرحمن، صحفي متخصص في شئون التعليم بجريدة «الوطن»، أنه لا توجد أي نتائج متشابهة في أعمال تصحيح الثانوية العامة، ولن يكون هناك أي نتائج لأبناء الأكابر، كما أنه تم تطبيق «نظام الفار» في اللجان لمراقبة اللجان، وأداء الطلاب فيها، موضحًا أنه تم رفض نقل طلاب الثانوية العامة من مدرسة إلى أخرى قبل بدء الامتحانات.

عدد أوائل الثانوية العامة

وقال محمود عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك 785 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الثانوي، وهناك حالة من القلق تسود بيوت طلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أنه لا توجد أي نتيجة نسبتها 100% في الثانوية العامة هذا العام.

تطبيق «الفار» في امتحانات الثانوية العامة

وتابع بأن نسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الحالي مرتفعة، مقارنة بالسنوات الماضية، موضحًا أن درجات أوائل الثانوية تُراجع الآن من الوزير، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء أوائل الثانوية غير صحيح، مشيرًا إلى أن أوائل الثانوية العامة يتراوح عددهم بين 35 و40 طالبا وطالبة، ويتم مراجعة درجات طالب الثانوية العامة 4 مرات للتأكد من صحتها.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضح محمود عبدالرحمن، أن الاعتماد الرسمي لنتيجة الثانوية العامة من قبل وزير التربية والتعليم والإعلان عن الأوائل سيكون يوم الإثنين المقبل، وفقا لاتصال هاتفي أجراه مع وزير التربية والتعليم منذ قليل.