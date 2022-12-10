محمود عبد الرحمن: الأسرة المسؤول الأول عن السيطرة على الألعاب الإلكترونية

قال محمود عبد الرحمن، محرر التعليم بجريدة الوطن، إن هناك عدة حوادث وقعت بين الأطفال خارج المدارس بسبب الألعاب الإلكترونية، ولذلك فالمدرسة وحدها غير قادرة على إحكام الرقابة على تلك الألعاب.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن بعض الألعاب والتحديات الإلكترونية أكدت أن المدارس لا يمكن أن تتحكم فيما يحدث؛ إذ أن بعضها يحدث داخل دورات المياه: «البيت هنا المسؤول الأول».

وأوضح «عبدالرحمن»، أنه لا بد أن تقوم الأسرة بدورها، وتعد الطالب للتعامل مع المواقف الحياتية والظروف الخارجية التي يتعرض لها.