محمود عبد الرحمن: صفحات «فيس بوك» سبب شائعة إلغاء الصف السادس الابتدائي

قال الكاتب الصحفي محمود عبد الرحمن رئيس قسم غرفة الأخبار بجريدة «الوطن» والمتخصص في شؤون التعليم ورئيس تحرير قناة «مدرستنا 3»، إن وزارة التربية والتعليم، ترصد الشائعات دائمًا، نظرًا لوجود قرابة 26 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفة، وكان آخرها شائعة إلغاء الصف السادس الابتدائي.

وأضاف أن مصر تواجه شائعات في كل القطاعات، لافتًا إلى أن صفحات «فيس بوك» هي السبب في نشر هذه الشائعات وتداولها.

شائعة إلغاء الصف السادس الابتدائي العام القادم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن منظومة التعليم الجديدة «2.0» التي انطلقت العام الماضي، يطبق فيها النظام الجديد سواء في المناهج أو الامتحانات، وغيرها من التفاصيل.

وأشار «عبد الرحمن» إلى أن شائعة إلغاء الصف السادس الابتدائي العام القادم، خرجت من أجل إيهام الطلاب بالتخفيف عنهم، بنقلهم الطلاب من الصف الخامس للصف الأول الإعدادي، مؤكدًا أن مجلس الوزراء نفى هذه الشائعة بعد الرجوع لوزارة التربية والتعليم، وأن الطلاب سينتقلون من الصف الخامس للصف السادس، بشكل طبيعي.