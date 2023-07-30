مصرع عامل أثناء إخماد حريق في سوهاج

لقي عامل مصرعه، إثر حريق اندلع في حوش أحد المنازل بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما، يفيد بنشوب حريق بناحية جزيرة طما، ومصرع شخص حرقا.

وتبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو، «محمود ا خ م» 36 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، ونتج عن الحريق وفاة المدعو «محمود م ش ف»، 27 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، ونجل عمومة مالك الحوش، إذ لامست يده أحد الأسلاك العارية أثناء مشاركته في إخماد الحريق.

ماس كهربائي سبب الحريق

وأفاد مالك الحوش ووالد المتوفى المدعو «محمد ش ف ع» 59 عاما، موظف، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضافا باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «صدمة عصبية» نتيجة صعق كهربائي، وجرى تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.