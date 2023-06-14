نشوب حريق في 3 منازل بجرجا في سوهاج بسبب الجو

شهدت قرية القرعان، دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق في 3 منازل وانتشرت النيران سريعا لسوء الأحوال الجوية، وجرى تحرير المحضر اللازم.

نشوب حريق في عدة منازل

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، يفيد بنشوب حريق في عدة منازل.

أمتد الحريق لحوشين مجاوين

وبالفحص تبين نشوب الحريق بسطح منزل ملك المدعو صبحي ا م ق - 57 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، وأمتد الحريق لحوشين مجاوين ملك كل من خلف م ا 45 عاما، عامل، و«محمد ع ح خ» 40 عاما، عامل، ويقيمان بذات الناحية.

وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».

وأفادو المذكورين بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحريق إلي تطاير الشرر من فرن بلدي بسطح منزل الأول، وأضافوا بإحتراق كمية من البوص والعروق الخشبية، ونفوا الشبهة