ترامب: لست متأكدا من قدرة بايدن على المشاركة في انتخابات 2024

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه غير متأكد من أن خليفته جو بايدن سيكون قادرًا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مضيفا أن رئيس الإدارة غير نشط في مواجهة النفوذ المتزايد للصين في كوبا.

وأوضح ترامب، في تجمع انتخابي حاشد بولاية بنسلفانيا، أن الصين تسيطر على كوبا وبايدن لا يفعل شيئا، مشيرا إلى حصول بايدن على الكثير من المال من الصين لدرجة أنه خائف، وربط الرئيس الأمريكي السابق المساعدات الأمريكية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لأوكرانيا بالمكاسب الكبيرة لعائلة بايدن في أوكرانيا.

ترامب يدعو «الكونجرس» لرفض تخصيص مبالغ جديدة لأوكرانيا

ودعا ترامب، «الكونجرس» الأمريكي، إلى رفض تخصيص مبالغ جديدة لأوكرانيا، مستشهدا بشهادة حديثة من شخص في مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، أن شركة الطاقة الأوكرانية «بوريزما» كانت على استعداد لدفع 10 ملايين دولار لبايدن وابنه هانتر للمساعدة في حل مشاكلهم.

وأشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى أن الأمر يستحق التوافق مع روسيا ، التي تمتلك أسلحة نووية أكثر من الأمريكيين، موضحا أن بسبب الأزمة الأوكرانية، فإن الولايات المتحدة الآن في موقف خطير للغاية.

فريق ترامب السياسي ينفق 40.2 مليون دولار كرسوم قانونية

وانتقد ترامب في الوقت نفسه إدارة بايدن، لتخصيصها 200 مليار دولار لدعم الأوكرانيين مقابل 25 مليارًا من أوروبا.

من جانبها، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مصادر لم تسمها، أن الفريق السياسي لترامب أنفق 40.2 مليون دولار كرسوم قانونية لحماية الرئيس السابق، ومستشاريه وآخرين في النصف الأول من عام 2023.

وفي وقت سابق، وجه الإدعاء الأمريكي، إلى ترامب تهمتين جديدتين في قضية «وثائق ترامب»، تتعلقان بتدمير لقطات كاميرات المراقبة في مقر إقامته «مار أيه لاجو» بفلوريدا وتهمة تعمد حجب الوثائق المتعلقة بالدفاع القومي.