أحداث بأمريكا في 24 ساعة.. أهمها وصف «بايدن» لنفسه بأنه ذكاء اصطناعي

شهدت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، أحداثا تنوعت ما بين عسكرية وسياسية واقتصادية، كان من أهمها، اختيار الرئيس جو بايدن، الأدميرال ليزا فرانشيتي، لقيادة العمليات البحرية، فيما تعهدت 7 شركات تكنولوجية أمريكية، باحترام مبادئ يجب أن تكون أساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

واختار «بايدن»، الأدميرال ليزا فرانشيتي، لقيادة العمليات البحرية، أعلى منصب في البحرية، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب، وستصبح عضوا في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية حال موافقة «مجلس الشيوخ» على تسميتها.

«فرانشيتي» قادت مدمرة بصواريخ موجهة

وقادت «فرانشيتي» مدمرة بصواريخ موجهة وسربا من المدمرات ومجموعتي حاملات طائرات للتدخل، فيما تشغل حاليًا منصب نائب رئيس العمليات البحرية. وشغلت ليزا فرانشيتي، في وقت سابق، منصب قائد القوات البحرية الأمريكية في كوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأشاد بايدن، بمسيرة فرانشيتي، وقال في بيان، إن ليزا ثاني امرأة في بلاده تحصل على رتبة أدميرال بـ4 نجوم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

في سياق آخر، وصف بايدن، نفسه بأنه ذكاء اصطناعي، وقال في خطاب ألقاه بحضور عدد من ممثلي كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، بينهم رؤساء «جوجل» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، إن الأخطاء التي قد ارتكبها، يمكنهم لوم الذكاء الاصطناعي عليها.

واعتبر الرئيس الأمريكي، أن الذكاء الاصطناعي يحمل خطرا هائلا على المجتمع والأمن القومي، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي لا يوفر فرصا مواتية لا تصدق في الاقتصاد فحسب.

بايدن: أرغب في تطوير الذكاء الاصطناعي بمسؤولية

وأكد جو بايدن، أن الشركات تتحمل مسؤولية كبيرة لضمان أن تكون منتجاتها آمنة، كما أكد الرئيس الأمريكي، رغبته في تطوير الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وأمان.

من جانبها، تعهدت شركات «أمازون - جوجل - ميتا - مايكروسوفت - أوبن إيه آي - أنثروبك - إنفكشن»، خلال اجتماع في «البيت الأبيض»، باحترام المبادئ الـ3 التي يجب أن تكون أساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي: «السلامة - الأمن - الثقة».

ودعا الرئيس الأمريكي، في بيان نشر على موقع الرئاسة «البيت الأبيض» على الإنترنت، مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي أيه» وليام بيرنز، ليصبح عضوا في حكومته، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«آبل» تهدد بإزالة خاصيتني من منتجاتها في بريطانيا بسبب قوانين التجسس

اقتصاديا، هددت شركة «آبل» الأمريكية بإزالة خاصتي «آي مسج» ومكالمات «فيس تايم» من منتجاتها في بريطانيا، بسبب التغييرات المقترحة على قوانين التجسس والمراقبة، وقالت إن التغييرات في قوانين المراقبة ستمنح وزارة الداخلية البريطانية الإشراف على التحديثات الأمنية لمنتجاتها، بما فيها تحديثات «آي أو إس».

وتخطط الحكومة البريطانية، لمنح وزارة الداخلية صلاحيات بإصدار أوامر قضائية لاعتراض الرسائل المشفرة وتعطيل ميزة الأمان في المراسلات دون إشعار المستخدم.

بدورها، أعلنت شركة «أمازون» للتجارة الإلكترونية، عن خطة لاستثمار 120 مليون دولار لبناء منشأة لمعالجة الأقمار الصناعية في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة «ناسا» في فلوريدا.