وثائق ترامب.. الرئيس الأمريكي السابق يواجه تهمتين جديدتين بسبب بايدن

تواصلت أزمة الوثائق السرية التي عثرت عليها السلطات الأمريكية في مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو ما تعرف بـ وثائق ترامب، قبل حوالي عام من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المقررة في 2024.

وكان آخر الأخبارعن وثائق ترامب، إعلان وزارة العدل الأمريكية، أن الرئيس السابق دونالد ترامب يواجه تهمتين جديدتين بعرقلة القانون لحذف لقطات من كاميرات مراقبة «مار أيه لاجو».

وثائق ترامب.. اتهام حملة الرئيس السابق لعائلة بايدن

بدورها، اتهمت حملة الرئيس الأمريكي السابق، عائلة الرئيس الحالي جو بايدن ووزارة العدل بالوقوف وراء الاتهامات الإضافية في قضية وثائق ترامب، وفقا لما ذكرته قاة «العربية» الإخبارية.

والتهامات الجديدة، تطال كارلوس دي أوليفيرا، عامل الصيانة في «مار أيه لاجو»، الذي ساعد في نقل صناديق الوثائق السرية، وفقا لما ذكرته شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال ممثلو الادعاء إن الرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية في قصره الخاص في مار أيه لاجو، بعد أن ترك منصبه وعرقل جهود الحكومة لاستعادتها، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

20 مايو 2024.. بدء المحاكمة في قضية وثائق ترامب

وفي 22 يوليو الجاري، أعلنت القاضية أيلين كانون، إن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنفة سرية المعروفة إعلاميا بـ وثائق ترامب، ستبدأ في 20 مايو من العام المقبل 2024،، فيما قالت شبكة «فرانس 24 » الإخبارية الفرنسية، أن ترامب سيكون الرئيس الأول الذي يواجه تهما جنائية من بين كل رؤساء الولايات المتحدة سواء كانوا سابقين او في المنصب.

وأشارت كانون، إلى أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستعقد في «فورت بيرس» بولاية فلوريدا، لمدة أسبوعين