«العمل»: دورة لصيانة الأجهزة المنزلية لذوي الهمم وتوفير 250 فرصة عمل بكفر الشيخ

قال الدكتور حازم علي حسن، وكيل وزارة العمل بمحافظة كفر الشيخ إنّه جرى تنظيم حملات على المنشآت، إذ جرى إنذار 29 منشأة تضم كل منهم أكبر من 50 عاملا لعدم استيفائها شروط السلامة والصحة المهنية، وجرى التفتيش على 305 منشأة، بكل منها بها أقل من 50 عاملا.

وأضاف أنه تبين استيفاء 90 منشأة لشروط السلامة والصحة المهنية، وإنذار 214 منشأة وتحرير 5 محاضر فورية، وإعادة التفتيش على 252 منشأة، وجرى تحرير 25 محضرا للمخالفين، تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

عمل مقياس مهارة لـ250 حالة

وأضاف أنه جرى عمل مقياس مهارة لـ250 حالة، وعمل ترخيص مزاولة مهنة لـ520 حالة، وعقد دورتي خياطة وتفصيل لـ25 متدربة، ودورة تبريد وتكييف لـ14 متدرب، وجرى تنظيم دورة صيانة أجهزة منزلية لذوي الهمم لـ14 متدرب، وفي مجال علاقات العمل، تم التفتيش على 593 منشأة تفتيش دوري ويوجد بها 6675 عامل، وجرى تحرير 33 محضر عمل، كما جرى تلقي 11 شكوى في مجال علاقات العمل، تم النظر في 9 شكاوى.

توفير 71 فرصة عمل بالدول العربية

وأكد أنّه جرى توفير 71 فرصة عمل بالدول العربية، منها 8 فرص بدولة الأردن، و63 فرصة عمل بالمملكة العربية السعودية، وفي مجال الشكاوى وخدمة المواطنين تلقت المديرية 36 شكوى، وجرى ترشيح 11 مواطن للعمل، رفض منهم العمل 14 شخص، كما توفير 250 فرصة عمل، وتم تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لـ50 عامل بمبلغ 52 ألف جنيه.