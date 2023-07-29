منطقة كفر الشيخ الأزهرية تبدأ استخراج بيان الدرجات والنجاح للثانوية الدور الأول

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس المنطقة، عن بدء استخراج بيان الدرجات والنجاح للثانوية الأزهرية «الدور الأول» للعام 2022 - 2023 من المنطقة.

بدء استقبال الطلاب الراغبين في الطعن على المواد بمقر الإدارات التعليمية

وأكدت المنطقة، في بيان لها، إنّ الإدارات التعليمية الأزهرية ستبدأ في استقبال طلاب الثانوية الأزهرية الراغبين في الطعن علي المواد بمقر الإدارات التعليمية، بدءاً من صباح غداً الأحد الموافق 30 يوليو 2023.

كيفية طلب استخراج بيان الدرجات والنجاح للشهادات الأزهرية؟

ووفقاً لما ذكره مصدر مسؤول بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، لـ«الوطن»، فإنّه يتم استخراج بيان الدرجات والنجاح للثانوية الأزهرية بعد أنّ يتوجه الطالب أو ولي أمره إلى المنطقة الأزهرية ويتم استخراج بيان الدرجات والنجاح إلكترونياً من إدارة الامتحانات بالمنطقة الأزهرية.

وأوضح المصدر، أنّه سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 اعتباراً من غداً الأحد، وستُفعل منظومة التظلمات الإلكترونية بكافة الإدارات التعليمية التابعة لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بحيث يُقدم الطالب الطعن بالمنطقة ويدفع الرسوم المقررة ويطلع على ورقة إجابته ونموذج إجابة المادة المتظلم فيها، ويُبدى ملاحظاته ثم تظهر النتيجة إلكترونياً على بوابة الأزهر بعد 15 يوماً من يوم التعارف، لافتاً أنّ قيمة رسوم الطعن على المادة الواحدة تبلغ 100 جنيه، ويحق للطالب استرداد الرسوم التي دفعها حال تعديل الدرجات لصالحه.

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

وكشفت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، في وقت سابق، عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 على مستوى معاهد المنطقة الأزهرية، وعددهم 15 طالباً وطالبة من طلاب القسمين «العلمي، والأدبي» والقسم «الأدبي - كفيف»، عقب اعتماد النتيجة رسمياً يوم الخميس الماضي بنسبة نجاح بلغت 52.38%، للشعبة العلمية 59.34%، وللشعبة الأدبية 46.36%.