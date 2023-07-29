أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية موعد تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة كفر الشيخ الأزهرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس المنطقة.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة كفر الشيخ الأزهرية

ووفقاً لما ذكره مصدر مسؤول بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، لـ«الوطن»، فإنّ تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة كفر الشيخ الأزهرية تبدأ غداً الأحد، عبر بوابة الأزهر الشريف من هنا، وتستمر لمدة شهر، برسوم 100 جنيه للمادة الواحدة، ويحق للطالب استرداد الرسوم التي دفعها حال تعديل الدرجات لصالحه.

وأوضح المصدر، أنّ تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة كفر الشيخ الأزهرية ستكون من خلال الإدارات التعليمية التابعة لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بحيث يُقدم الطالب الطعن بالمنطقة ويدفع الرسوم المقررة ويطلع على ورقة إجابته ونموذج إجابة المادة المتظلم فيها، ويُبدى ملاحظاته ثم تظهر النتيجة إلكترونياً على بوابة الأزهر بعد 15 يوماً من يوم التعارف.

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

وكشفت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، في وقت سابق، عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 على مستوى معاهد المنطقة الأزهرية، وعددهم 15 طالباً وطالبة من طلاب القسمين «العلمي، والأدبي» والقسم «الأدبي - كفيف»، عقب اعتماد النتيجة رسمياً يوم الخميس الماضي بنسبة نجاح بلغت 52.38%، للشعبة العلمية 59.34%، وللشعبة الأدبية 46.36%.