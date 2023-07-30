محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة مدارس التمريض بنسبة نجاح 99.2% 

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، النتيجة العامة لمدارس التمريض ببورسعيد للعام 2023/2022 بنسبة نجاح 99.2%، وبلغ إجمالي عدد الطالبات المقبولات 472 طالبة، وذلك بعد نجاحهن الشهادة الإعدادية ببورسعيد، موزعات على مدارس التمريض على مستوى المحافظة.

اختبارات الطالبات في مدارس التمريض

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع وكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، لاعتماد نتيجة مدارس التمريض ببورسعيد عقب الانتهاء من الاختبارات التي أجريت للطالبات الناجحات في الشهادة الإعدادية والمتقدمات للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة.

قبول الطالبات في 3 مدارس تمريض

وتم قبول الطالبات في 3 مدارس وهي مدرسة بورفؤاد الثانوية الفنية التمريض بنات، ومدرسة النصر الثانوية الفنية للتمريض، ومدرسة بورسعيد النموذجية الثانوية الفنية التمريض.

وأكد محافظ بورسعيد أن مدارس التمريض تقام على أعلى مستوى وتم تزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة، في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.