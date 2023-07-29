نتيجة تنسيق التمريض في محافظة سوهاج.. طهطا خارج سباق المرحلة الثانية

أعلنت وزارة الصحة بمحافظة سوهاج انتهاء التقديمات لمدرستي التمريض بطهطا البنين والبنات، عقب ظهور نتيجة تنسيق التمريض في محافظة سوهاج وعددها 15 مدرسة موزعة على مختلف مراكز سوهاج للبنين والبنات وتتبع التوزيع الجغرافي.

بينما سيتم تحديد تنسيق المرحلة الثانية للتمريض لـ13 مدرسة تمريض، حيث كان الحد الأدنى للتنسيق بمدارس تمريض طهطا للبنين 278 درجة والبنات 280 درجة.

نتيجة تنسيق التمريض في محافظة سوهاج

وجاء في بيان مديرية صحة سوهاج بشأن نتيجة تنسيق التمريض في محافظة سوهاج، أن مدارس مركز طهطا استكملت عدد الطلاب بها بالمرحلة الأولى لتنسيق التمريض، وقدم أعداد طلاب أكثر من المطلوب، من طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدارس العامة، والصف الثالث الإعدادي بالمدارس الأزهرية.

مدارس التمريض بسوهاج للمرحلة الثانية بتنسيق الثانوية العامة

وتنشر«الوطن» قائمة بأسماء مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة بمحافظة سوهاج المتوقع وجودها بالمرحلة الثانية عقب نتيجة تنسيق التمريض في محافظة سوهاج، على أن تكون طهطا خارج سباق المرحلة الثانية.

- مدرسة التمريض بنات بطما.

- مدرسة التمريض بنات بالمراغة.

- مدرسة التمريض بنات بجهينة.

- مدرسة التمريض بنات بالبلينا.

- مدرسة التمريض بنات بأخميم.

مدارس التمريض للبنين بسوهاج

- مدرسة التمريض بنين بطما.

- مدرسة التمريض بنين بالمنشا.

- مدرسة التمريض بنين بجرجا.

- مدرسة التمريض بنين بالمراغة.

- مدرسة التمريض بنين بجهينة.

- مدرسة التمريض بنين بدار السلام.

- مدرسة التمريض بنات بالبلينا.

- مدرسة التمريض بنين بأخميم.