محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة القبول في مدارس التمريض بإجمالي 186 طالبا

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة المقبولين في مدارس الثانوية الفنية للتمريض للطالبات للعام الدراسي الجديد، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المقبولين 186، موزعين على 3 مدارس تمريض على مستوى المحافظة.

ثلاث مدارس تمريض ببورسعيد

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد بوكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، لاعتماد النتيجة عقب الانتهاء من الاختبارات التي أجريت للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية والمتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة، وهي مدرسة بورفواد الثانوية الفنية التمريض بنات 54 طالبة، ومدرسة النصر الثانوية الفنية للتمريض بنات 30 طالبة، ومدرسة بورسعيد النموذجية الثانوية الفنية التمريض 102 طالبة.

ثلاث مدارس تبدا غدا السبت ببورسعيد

يذكر أن الدراسة تبدأ غدا السبت في ثلاث مدارس خاصة تابعة للكنيسة الأرثوذكسية بمحافظة بورسعيد لتستكمل باقي المدارس يوم الأحد، وقد شهدت المحافظة تطوير ثلاث مدارس لتدخل الخدمة خلال العام الدراسي الجديد.

كما شهد محيط المدارس أعمال نظافة وتجميل وإزالة الإشغالات من محيط المدارس، كما انتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة وسيارات المرور لتأمين دخول وخروج الطلاب إلى المدارس.