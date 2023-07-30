«أوقاف كفر الشيخ» تنظم 4 ندوات بالمساجد الكبرى عن البركة في الرزق

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ عن تنظيم 4 ندوات بالمساجد الكُبرى بالمحافظة، عن البركة في الرزق مفهومها وأسبابها، غداً الاثنين، ضمن 100 ندوة تُنظمها وزارة الأوقاف بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، في إطار جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء دورها التوعوي في تعميق القيم ومكارم الأخلاق.

تنظيم 4 ندوات بعدد من المساجد الكبرى بكفر الشيخ

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في بيان، إنّ وزارة الأوقاف تُنظم 100 ندوة بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، تحت عنوان «البركة في الرزق مفهومها وأسبابها»، وسيتم تنظيم 4 ندوات بعدد من مساجد كفر الشيخ «المسجد الكبير بقرية بني بكار بمركز مطوبس - مسجد المعهد الديني بفوة - مسجد سيدي عبد الرازق بقرية منية مسير بمركز كفر الشيخ - مسجد الخيرين بمركز الحامول».

عقد الندوات عقب صلاة المغرب غدا الاثنين

وأشار «بسيوني»، إلى أنّه يتم عقد الندوات عقب صلاة المغرب غدا الاثنين، وتتحدث عن «البركة في الرزق مفهومها وأسبابها»، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، فضلاً عن تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لعدد من القراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون، لافتاً أنّ ذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.