رفع مخلفات صلبة وإزالة إعلانات مخالفة في حملات مكبرة بالإسكندرية

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن إدارة إشغال الطريق شنت حملة لإزالة الإشغالات التي تعيق حركة السير والسيارات بنطاق الحي، واستهدفت شوارع المسافر خانة وصفر باشا ووكالة الليمون والست المسيرية ومسجد تربانة، وذلك بوجود الرائد ياسر رجب، رئيس وحدة المرافق بالحي، كما تم العمل على توسعة الطريق أمام المارة لسيولة الحركة المرورية والتحفظ على 17 حالة إشغال.

رفع المخلفات الصلبة

وأكدت رئيس حي الجمرك، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قامت وحدة التدخل السريع بالحي وعلى مدار أسبوع برفع 15 نقلة مخلفات صلبة من نطاق الحي، حيث تم رفع بعض التعاقدات الخاصة ورفع مخلفات أتربة ناتجة عن سقوط أجزاء وإزالة الأجزاء الخطرة من العقارات 28 شارع جودة و28 شارع الترسانة، وشارع الوراق.

كما تم رفع مخلفات أشجارمن حديقة عرابي وشارع وكالة الليمون وشارع إسماعيل صبري وشارع البحرية.

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إزالة بناء على أرض زراعية

كما أكد اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس حي المنتزه أول، لـ«الوطن»، أن الحي يقوم بإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وتم شن حملة شارك فيها مدير إدارة التنمية الريفية، لإزالة بناء على مساحة 30 مترا على أرض زراعية بعزبة الشركة حوض القرداحي، وجار العمل لإزالة أي مخالفات بنطاق الحي.

إزالة إعلانات مخالفة في حي وسط

كما أكدت عزة سعد، رئيس حي وسط، إن تم إزالة 8 من إعلانات مخالفة وفصل التيار الكهربائي عنها، وذلك على طريق الحرية وشارع بورسعيد وميدان سانتاريتا، وتم التحفظ على 2 استاند إعلاني و2 أعلام 1 فانوس 1 شاسية واستاند إعلاني و2 حواجز حديدية.