أعلن الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة الإسكندرية ودرجاتهم موجها التهنئة لهم في اتصال هاتفي معربا عن أمله تحقيق مزيدا من التفوق والنجاح، تقدم «الوطن» خلال السطور التالية أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة الإسكندرية .

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة الإسكندرية علمي

وأعلنت أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة الإسكندرية فيما يخص القسم العلمي، وجاء كالتالي:

- الأول خديجة خليل فرج أحمد - 645 درجة 99.23 %.

- الأول مكرر سلمى ماهر بسيوني إبراهيم، 645 درجة -99.23%.

- المركز الثالث مؤمن نصحى محمد- 644درجة 99.08%.

- المركز الرابع عمر محمود أحمد سيد- 643 درجة 98.92%.

- المركز الخامس أسامة ناصر أبو المعاطي 639 درجة-98.31%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة الإسكندرية أدبي

وأعلنت أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة الإسكندرية فيما يخص القسم الأدبي، وجاء كالتالي:

-أسماء صابر جابر، 598 درجة -94.92% المركز الأول.

-محمد أحمد ثابت 596 درجة -94.60% المركز الثاني.

-عبد الرحمن حسن أحمد، 591 درجة 93.81%، المركز الثالث.

-آلاء إبراهيم علي 588 درجة 93.33% المركز الرابع.

-مريم عبد العظيم سعد، 585درجة 92.86% المركز الخامس.

- عبد الرحمن محمد سيد 401 درجة، 63.65% المركز الأول على فئة الأدبي كفيف